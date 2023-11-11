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        İsrail'den tutarsız açıklamalar

        İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen ve daha önce 1400 olarak açıklanan ölü sayısını 1200 olarak düzeltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 00:46 Güncelleme: 11.11.2023 - 00:46
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        İsrail'den tutarsız açıklamalar
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        Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Gazze'deki duruma ilişkin bugün aldığı karara tepki için bir açıklama yayımladı.

        Açıklamada, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1400 yerine 1200 yazması dikkati çekti.

        İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerinin sayısının düzeltildiğini belirtti.

        İsrail makamları daha önceki açıklamalarında 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısını 1400 olarak duyurmuştu.

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