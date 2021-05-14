AA

İsrail, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından tüm vatandaşlarına "Gazze sınırından uzak durmaları" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Filistinli direniş gruplarına karşı başlatılan operasyona ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze'den İsrail'in sınır bölgelerine roket saldırılarının artabileceği endişesiyle vatandaşlara sığınaklara girmeleri talimatı verildiği aktarıldı.

Gazze sınırına 4 kilometre mesafede bulunan bölgelerde yaşayan tüm İsraillilerden sığınaklara girmeleri ve ikinci bir duyuruya kadar burada kalmaları istendi.

KASSAM TUGAYLARI İSRAİL'E 100 FÜZEYLE SALDIRI DÜZENLEDİ

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava ve kara operasyonu düzenleyeceğini açıklamasının ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in farklı bölgelerine 100 roket gönderdiğini duyurdu.

Bunun İsrail'in sivilleri hedef alması ve altyapı tesislerini bombalamasına verilen bir yanıt olduğunu kaydeden Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki bir askeri üssün yanı sıra Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot'a 100 roketle saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İSRAİL BASINI: ROKETLER BİNALARA İSABET ETTİ

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, Gazze'den Aşkelon ve Aşdod'a atılan roketler bazı binalara isabet etti.

Aşkelon'da ise büyük alanlarda elektrik kesintisi yaşandı.