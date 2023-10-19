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        Haberler Dünya İsrail devlet televizyonu: Ordu Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı - Dünya haberleri

        İsrail devlet televizyonu: Ordu Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı

        İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 02:50 Güncelleme: 19.10.2023 - 02:50
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        "Gazze'ye kara harekatı hazırlıkları tamamlandı"
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        KAN'ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

        Kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği ifade edilen haberde, Gazze'ye yapılacak kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşaması olduğu aktarıldı.

        İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

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        Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

        Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

        Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

        Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

        Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #Filistin
        #gazze
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