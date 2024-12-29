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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail devlet televizyonu: PKK/YPG İsrail'den yardım istiyor | Dış Haberler

        İsrail devlet televizyonu: PKK/YPG İsrail'den yardım istiyor

        İsrail devlet televizyonu KAN, Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG'nin ABD'nin güçlerini bölgeden çekme ihtimaline karşı, Washington yönetimini ikna etmesi için İsrail'den yardım istediğine yer verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 21:57 Güncelleme: 29.12.2024 - 21:57
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        "PKK/YPG İsrail'den yardım istiyor"
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        KAN'ın haberinde, ABD'nin Suriye'den güçlerini çekmesi ihtimali nedeniyle PKK/YPG'de endişe ve panik havasının hakim olduğu belirtildi.

        KAN'a konuşan, ismi açıklanmayan PKK/YPG'li bir terörist, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ekibini Suriye'deki "uluslararası koalisyonu" desteklemeye devam etmeye ve "Türkiye'den gelen tehditleri" durdurmaya ikna etmesi halinde, bunun PKK/YPG ve İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

        Ayrıca haberde, geçen haftalarda, İsrail ile PKK/YPG terör örgütü arasında bir iletişim kanalı kurulduğu kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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