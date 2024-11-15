İsrail devlet televizyonuna göre Trump, Lübnan'da ateşkes için hazırlanan taslağa onay verdi | Dış Haberler

İsrail devlet televizyonuna göre Trump, Lübnan'da ateşkes için hazırlanan taslağa onay verdi | Dış Haberler

İsrail devlet televizyonuna göre Trump, Lübnan'da ateşkes için hazırlanan taslağa onay verdi ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine başlayacak olan Donald Trump'ın, İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkese varılması için hazırlanan taslağa onay verdiği öne sürüldü

Anadolu Ajansı Giriş: 15.11.2024 - 12:31 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:31 facebook

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