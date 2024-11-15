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        Haberler Dünya İsrail devlet televizyonuna göre Trump, Lübnan'da ateşkes için hazırlanan taslağa onay verdi | Dış Haberler

        İsrail devlet televizyonuna göre Trump, Lübnan'da ateşkes için hazırlanan taslağa onay verdi

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine başlayacak olan Donald Trump'ın, İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkese varılması için hazırlanan taslağa onay verdiği öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:31 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:31
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        "Trump Lübnan'da ateşkes taslağına onay verdi"
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        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkese varılması için hazırlanan taslağa yeşil ışık yaktığı bildirildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Trump'ın 10 Kasım'da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldiği belirtildi.

        Trump'a yakın isimlerin de katıldığı görüşmede, Lübnan'da ateşkese varılması dahil birçok konunun ele alındığı ifade edildi.

        Görüşmede, Dermer'in Trump'ı Lübnan'da ateşkese varılması için hazırlanan taslak hakkında bilgilendirdiği, Trump'ın da hazırlanan taslağa onay vererek, "Lübnan konusunda anlaşmanızı istiyorum, itirazım yok." ifadesini kullandığı aktarıldı.

        Uluslararası basında çıkan haberlerde, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için hazırlanan taslağın Lübnan tarafına iletildiği bildirilmişti.

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        #Donald Trump
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