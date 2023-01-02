AA

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, güvenlik ve enerji alanındaki zorlukların kendilerine Avrupa ülkeleriyle ilişkileri derinleştirme fırsatı verdiğini söyledi.

Cohen, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında yeni hükümetin izleyeceği dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile ABD arasındaki ilişkilerin öncelik listesinin başında olmaya devam edeceğini dile getiren Cohen, stratejik işbirliğinin sürdürülmesi bağlamında ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gün içinde bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Avrupa Birliği'nin güvenlik ve enerji sorununa değinen Cohen, "Avrupa'nın güvenlik ve enerji alanında karşı karşıya kaldığı zorluklar İsrail'i önemli bir faktör haline getiriyor. Bu, son yıllarda yaşananlara karşı Avrupa ülkeleriyle ilişkileri derinleştirme fırsatı veriyor." dedi.

Cohen, İsrail hükümetinin Rusya-Ukrayna krizinde tarafsız kalacağına işaret ederek, "Rusya ve Ukrayna meselesinde yapacağımız tek bir şey var: Toplum içinde bu konuyu daha az konuşacağız." ifadesini kullandı.

Hükümetin politik söylemi için bu konuda Dışişleri Bakanlığı olarak detaylı bir kaynak hazırlayacaklarını söyleyen Cohen, Ukrayna'ya insani yardımların ise devam edeceğini ifade etti.

Yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile konuşma ihtimali olduğunu aktaran Cohen, Lavrov'dan sonra da Avrupalı mevkidaşlarıyla temaslarının olabileceği belirtti.

İRAN'A KARŞI 'HER SENARYOYA' HAZIRLIK

Cohen, İsrail olarak İran'ın nükleer silah gücüne ulaşmasını engellemek için her türlü senaryoya göre hazırlıklarının süreceğini dile getirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı, bu kapsamda güvenlik kapasitelerini artırmaya odaklanmanın yanı sıra İran'la nükleer anlaşmayı engellemek için uluslararası bir cephe oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

Filistin'e de değinen İsrailli Bakan, "Filistinlilerin uluslararası arenada İsrail'in üzerine gitme çabaları kendilerine ağır bedeller ödetecek." iddiasında bulundu.

Bazı Arap ülkeleriyle imzalanan normalleşme anlaşmalarının Orta Doğu'da "büyük bir değişime yol açtığını" öne süren Cohen, İsrail ile bu ülkeler arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 10 milyar şekeli (yaklaşık 2,85 milyar dolar) aştığını aktardı.

Bölge ülkeleriyle yapılan anlaşmaların güvenlik alanına da büyük katkı sunduğunu söyleyen Cohen, mart ayında Fas'ta düzenlenecek dışişleri bakanları toplantısına hazırlık olarak gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışma toplantısı yapacakları bilgisi verdi.

ÜLKE TARİHİNİN 'EN SAĞCI' HÜKÜMETİ

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı dindar Yahudi ve aşırı sağcı partilerle kurduğu yeni hükümet geçen hafta Meclisten güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen ortaklara sahip yeni koalisyon, İsrail siyasi tarihinin "en aşırı sağcı" hükümeti olarak değerlendiriliyor.

Filistinlilerin yanı sıra başta ABD olmak üzere İsrail’in Batılı müttefikleri de Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetine endişe ile yaklaşıyor.

Fotoğraf: AA