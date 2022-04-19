İsrail Dışişleri Bakanı'ndan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme 0:00 / 0:00

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İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Lapid, İsrail'in Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlarda "üç dinin ibadet özgürlüğünü sağlamak için çabaladığını" savunarak, Aksa'daki duruma "yüzlerce aşırı görüşlü fanatiğin ayaklanmalarının yol açtığını, İsrail'in buna sorumlu ve ölçülü karşılık verdiğini" ifade etti.

Aşırı görüşlülerin "yanıltıcı dezenformasyona başvurduğunu ve bunun da sükunet getireceğine olayları alevlendirdiğini" belirten Lapid, "Kudüs'te sükunetin sağlanması için uluslararası destek" çağrısı yaptı.

Açıklamada, Blinken'ın görüşmedeki ifadelerine ilişkin ise bilgi verilmedi.