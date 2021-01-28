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İsrail'e Filistinli çocuk tutsakları serbest bırakma çağrısı

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, Dünya Sendikalar Federasyonu'nun (DSF) çağrısıyla İsrail'in, Filistinli çocuk tutsakları serbest bırakılmasına yönelik basın açıklaması yaptı.

İsrail'e Filistinli çocuk tutsakları serbest bırakma çağrısı
AA

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyesi bir grup, Filistin ve Türk bayrakları açtı.

"Filistinli tutsaklar serbest bırakılsın" ve "Filistinli çocuklar serbest bırakılsın" şeklinde sloganlar atan sendika üyeleri adına konuşan, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendikalarına bağlı Dünya Sendikalar Federasyonu'nun tüm dünya genelinde aldığı eylem kararı çerçevesinde toplandıklarını söyledi.

İsrail hapishanelerinde tutsak Filistinli çocuklar ve kadınların da aralarında olduğu binlerce Filistinlinin bulunduğunu aktaran Osmanoğlu, "Filistinli çocuklar dahi İsrail'in zindanlarında aylardan beri, yıllardan beri tutuklu. İsrail devletinin bir meşruluğu yoktur. Milyonlarca Müslüman kendi yurdundan mülteci durumuna sokulmuştur." dedi.

- "4 bin 400 Filistinli, İsrail zindanlarında tutuklu"

Dünya Sendikalar Federasyonu'nun dünya genelinde yayımladığı bildiriyi okuyan Nakliyat-İş Gebze Şubesi Genel Sekreteri Murat Ayaz da İsrail zindanlarında tutsak olan tüm Filistinli çocukların derhal serbest bırakılmasını istediklerini dile getirdi.

Dünya Sendikalar Federasyonu'nun yakın zamanda gerçekleştirdiği başkanlık kurulu toplantısında alınan karar gereği Filistinli tutsakların, özellikle de çocuk tutsakların, İsrail zindanlarından salıverilmesini talep eden DSF'nin uluslararası kampanyasının 2001 yılının Ocak ayında başladığını anımsatan Ayaz, şunları ifade etti:

"Filistinlilerin tahminlerine göre aralarında 39 kadın ve 155 çocuğun da bulunduğu 4 bin 400 Filistinli, İsrail zindanlarında tutuklu bulunmaktadır. Bu kişilerin 350'si ise herhangi bir suçlama ve yargılama olmaksızın, Filistinlilerin tutuklanmasına izin veren İsrail idari tutuklama politikası uyarınca zindanlarda tutuklanmaktadır. Tutsaklar zaten insanlık dışı koşullarda, tek kişilik hücrelerde tutulmaktayken bununla yetinmeyen İsrail devleti tutuklulara daha sert koşullarda yatan bir yasa çıkarmıştır. Pandemi sırasında İsrail zindanlarında tutsakları korumak adına hiçbir önlem alınmamıştır. Örneğin İsrail'in kuzeyinde bulunan hapishanesindeki toplam 137 tutsak, Kovid-19 salgınına yakalanmıştır. Filistinlilerin tutuklanmalarının arkasında yatan sebep, topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesine ve İsrail'in kriminal politikalarına karşı çıkmalarıdır."

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