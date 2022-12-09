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İsrail'e ihracatta rekor

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 6 milyar 111 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım rakamına ulaşırken, söz konusu rekora en büyük katkı çelik sektöründen geldi

İsrail'e ihracatta rekor
İsrail'e ihracatta rekor
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AA

Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin son dönemde yeniden normalleşmeye başlamasının iki ülkenin ticaretine de pozitif yansıdığı görülüyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 arttı.

Böylece İsrail’e ihracat, 11 aylık dönemde 6 milyar 111 milyon dolara ulaşırken bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak-kasım rakamı olarak kayıtlara geçti.

İsrail'in Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise bu dönemde yüzde 2,6 oldu.

İLK 10 ARASINDA

Söz konusu dönemde İsrail, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 10, ihracatını değer bazında en fazla artırdığı 12. ülke oldu. Türkiye'nin İsrail'e dış satımı, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 650 milyon 523 bin dolar arttı.

Ülkeye yapılan ihracatta sanayi sektörü ön plana çıktı. Ülkeye en fazla ihracatı 1 milyar 411 milyon dolarla çelik sektörü yaptı.

Çelik sektörünü 670 milyon 990 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 545 milyon 583 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 483 milyon 61 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 443 milyon 137 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 438 milyon 62 bin dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri izledi.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 58 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 758 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 4 milyon 856 bin dolarla, diğer sanayi ürünleri, 8 milyon 636 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 12 milyon 37 bin dolarla fındık mamulleri oldu.

İsrail'e yapılan dış satımda ocak-kasım döneminde en fazla ihracat artışını 172 milyon 525 bin dolarla çelik sektörü yaptı.

Ülkeye çimento cam seramik ve toprak ürünleri 94 milyon 460 bin dolar, elektrik ve elektronik 88 milyon 189 bin dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 77 milyon 224 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 46 milyon 374 bin dolar ihracat artışı kaydetti.

Elektrik ve elektronik sektörü ülkeye 397 milyon 870 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

TİM verilerine göre, İsrail'e ocak-kasım döneminde en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:

1 OCAK - 30 KASIM
SEKTÖR 2021 (BİN DOLAR) 2022 (BİN DOLAR) DEĞİŞİM (YÜZDE)
Çelik 1.238.804,92 1.411.330,80 13,90%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 624.616,65 670.990,85 7,40%
Otomotiv Endüstrisi 527.980,62 545.583,84 3,30%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 494.369,29 483.061,47 -2,30%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 365.913,04 443.137,37 21,10%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 343.602,65 438.062,89 27,50%
Elektrik ve Elektronik 309.681,55 397.870,62 28,50%
Demir ve Demir Dışı Metaller 362.472,96 388.137,39 7,10%
Mücevher 227.204,52 247.375,87 8,90%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 208.660,79 247.090,69 18,40%
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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