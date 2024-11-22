İsrail ekonomisi sarsılıyor mu?

İsrail’in işgal harekâtı devam ederken, ülke ekonomisi de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Ekim ayı verilerine göre, İsrail ekonomisinde istihdam oranı son 7 ayın en düşük seviyesine indi. Yerel kaynakların aktardığına göre, istihdam oranı Eylül ayında %60,4 iken, Ekim ayında %59,9’a düştü. Bu oran, Mart ayından bu yana ilk kez %60’ın altına inmiş durumda.

İsrail İstihdam Dairesi’nin yayımladığı “Ekim Ayı İşgücü Piyasası Raporu,” ülkede iki ayrı iş gücü piyasasının ortaya çıktığını gösteriyor. Ülkenin genelinde iş hayatı büyük ölçüde normale dönmüş gibi görünse de kuzey bölgelerinde güvenlik krizi iş gücünü olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bu düşüş, özellikle işgal harekâtından yoğun şekilde etkilenen kuzey bölgelerinde belirgin bir hal aldı. Kuzeydeki iş piyasası, sık sık gerçekleşen roket saldırıları nedeniyle ciddi baskı altında. İş arayanların sayısındaki artış, bölgede yaşamın normalleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri.

İsrail’de genişletilmiş işsizlik oranı, Ekim ayında %4,8’e (217 bin kişi) düştü. Ancak bu düşüş yanıltıcı olabilir. Genişletilmiş işsizlik, klasik işsizlerin yanı sıra iş aramaktan vazgeçenleri ve kriz dönemlerinde işsiz kalanları kapsıyor. Bu oran, Eylül ayında %5 (230 bin kişi) seviyesindeydi. Savaşın etkisiyle bu tür kriz dönemlerinde işsiz sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.

Klasik İşsizlik ve Açık İş Pozisyonları

Klasik işsizlik oranı ise Ekim ayında %2,7’ye (119,4 bin kişi) geriledi. Ancak bu oran, savaş sırasında gerçek tabloyu yansıtmayabiliyor. Çünkü izinli olan ya da çalışamayan işçiler bu kategorinin dışında bırakılıyor.

Öte yandan, açık iş pozisyonlarının sayısı Ekim ayında 135,7 bin olarak kaydedildi ve Eylül ayındaki 135,5 bin seviyesine yakın bir değer aldı. Ancak bu pozisyonların büyük bir kısmı, nitelik ve coğrafi uyumsuzluklar nedeniyle doldurulamıyor.