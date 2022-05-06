İsrail-Filistin: İsrail polisi dün geceki baltalı saldırıyı gerçekleştirenleri arıyor

İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginlik Mart sonunda bu yana tırmanıyor.

İsrail polisi, dün gece ultra Ortodoks Yahudilerin yoğun olduğu Elad şehrinde balta ve bıçaklı saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Polis üç kişinin ölümüne, ikisi ağır yedi kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıları gerçekleştirdiği düşünülen iki Filistinliyi bulmak için çalışmalara devam ediyor.

İsrail polisi saldırıyı düzenleyenlerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'den Elad'a geldiğini düşünüyor.

Batı Şeria'dan İsrail'e geçiş, ülkede anma ve bağımsızlık günleri kapsamında alınan güvenlik önlemleri gereğince Salı gününden bu yana kapalıydı. Elad'da da Bağımsızlık Günü kutlamaları ana cadde ve geniş bir parkta düzenlendi.

Mart sonunda artan gerilim; Ramazan ayında Müslümanlar için kutsal bölgelere girişi yasaklayan İsrail polisi ve onlara destek olan ultra Ortodoks Yahudiler ile Filistinliler arasında şiddet olaylarına dönmüş; olaylar bu bölgenin dışında İsraillilerin yaşadığı yerlere de sıçramıştı.

İsrail polisi de Nisan ayından bu yana Batı Şeria'da da operasyonlar düzenliyor. Operasyonlar sırasında bazı sivillerin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanığı Mordechai Chachmon, olay anını Times of Israel'e "Bir görevli 'Terörist! Terörist!' diye bağırdığında sinagogdaydık. Dışarı çıktık ve bir saldırganın yolda koştuğunu gördük. Önüne çıkan herkesin kafasına baltayla vuruyordu. İki saldırgan Allahu Ekber diye bağırıyordu" ifadeleriyle anlatıyor.

Olay sırasında Elad'da yaşayan 35 ve 40'lı yaşlarındaki üç erkek hayatını kaybetti. Kurbanlardan birinin altı, diğerlerinin beşer çocuğu vardı.

Saldırganların bir araca binerek olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Polis yolları kapattı ve helikopter desteğiyle aramaları sürdürüyor.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett "saldırganların bulunacağını ve bunu ödeyeceklerini" söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi haber ajansı Wafa'ya yaptığı konuşmada, Elad'da İsrailli sivillerin öldürüldüğü olayı kınadı. Ancak bu saldırının Filistinlilere saldırmak için "kullanılması" durumuna karşı uyarı yaptı.

Bu sırada Hamas "kahraman operasyon" olarak adlandırdığı bu saldırının, İsrail'in Kudüs'teki El Aksa Camii'nde Filistinlilerin yaralanmasına sebep olan harekatına cevap olduğunu söyledi.

Olay, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın sosyal medya üzerinden, İsraillilere "satır, balta veya bıçakla" saldırıların devam etmesi çağrısında bulunmasından günler sonra gerçekleştirildi.

İsrail, saldırıyı düzenleyen iki kişinin geldiği Cenin ve çevresi dahil Batı Şeria'da operasyonlarını artırmıştı. Operasyonlar, Filistinliler arasında tepkiye yol açmıştı.

İsrail ve Filistin arasındaki gerilim neden yükseldi?

21 Mart'tan bu yana biri Arap polis memuru yedi İsrailli ile iki Ukraynalı İsrail'deki ve Batı Şeria'daki şiddet olaylarında hayatını kaybetti. İsrail polisi ise saldırganlar da dahil en az 26 Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Mart sonunda İsraillilere yönelik benzer saldırılarla gerilim yükseldi. İsrail basını bu saldırıların Ramazan ayı öncesi gerçekleşmesine dikkat çekiyordu. Olaylar Ramazan'da da daha da şiddetlendi.

İsrail'in Cenin'de gerçekleştirdiği askeri operasyonlarda aralarında sivillerin de bulunduğu Filistinlilerin öldürülmesi olayları daha da alevlendirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ve İsrail, Batı Şeria'da devam eden bu operasyonlar sırasında ölenlerden birinin 14 yaşında bir çocuk olduğunu doğrulamıştı.

Ardından Nisan ayında İsrail polisi, ibadet etmek için girmek istedikleri Mescid-i Aksa'ya alınmadıkları gerekçesiyle protesto gösterisi düzenleyen Filistinlilere sert karşılık vermiş, olaylarda 170'ten fazla kişi yaralanmıştı.