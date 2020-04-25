İsrail, Filistinli bir tutukluya Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı

AA

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre, Batı Kudüs’teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinde tutuklu bulunan bir Filistinliye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bunun üzerine 7 gardiyan, karantinaya alındı.

Haberde, Filistinli tutukluyla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmezken, İsrail’in Jerusalem Post gazetesi, mahkumun 21 yaşında ve işgal altındaki Batı Şeria sakini olduğunu yazdı.

Gazetenin haberinde, söz konusu Filistinlinin çarşamba günü İsrail güçlerince gözaltına alındığı, aynı gün teste tabi tutulduğu ve dün koronavirüs teşhisi konulduğu aktarıldı.

Tutuklunun iki gün boyunca tek kişilik bir hücrede kaldığı, daha sonra gözaltı merkezindeki karantina alanına nakledildiği ifade edildi.

Filistin'in köklü eğitim kurumlarından Birzeit Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan Filistinlinin öğrencileri Muhammed Macid Hasan olduğuna vurgu yapılarak, İsrail'in Hasan'ın sağlığından sorumlu olduğu kaydedildi.

ŞABAS-IPS de daha önceki açıklamasında, Megiddo Hapishanesi'nde bulunan Filistinli tutuklulardan 4'ünün, bir hafta önce Kovid-19 vakası tespit edilen bir kişiyle temasta bulundukları şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alındığını duyurmuştu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.