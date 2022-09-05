İsrail'den gazeteci Ebu Akile açıklaması 0:00 / 0:00

AA

İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmasının nihai raporunu yayınladı.

"YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLMA İHTİMALİ YÜKSEK" Ebu Akile’nin, "İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğu” belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi: “Özel bir görev gücü tarafından yürütülen bir dizi soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Sayın Ebu Akile’yi vuran silahın kaynağını kesin olarak belirlemenin mümkün olmadığı görülüyor. Ancak, Ebu Akile’nin, İsrail ordusu askerlerine hayati tehlike arz eden gelişigüzel yaylım ateşi açıldığı bir çatışma sırasında, Filistinli silahlı kişiler olarak tanımlanan şüphelileri hedef alan İsrail ordusunun ateşiyle yanlışlıkla öldürülmüş olma olasılığı yüksektir.”

"ASLEN TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK AMACIYLA AÇILMIŞTI" Açıklamada, İsrail askerlerinin, “Ebu Akile’nin de bulunduğu bölgeden kendilerine ateş açan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ateş açtığı” iddia edildi. Açıklamada, “Geçerliliğini koruyan bir başka olasılık ise Sayın Ebu Akile’nin Filistinli silahlı kişiler tarafından ateşlenen kurşunlarla öldürülmüş olmasıdır.” ifadelerine yer verildi.