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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Gazze'de bir evi vurdu: 14 ölü

        İsrail Gazze'de bir evi vurdu: 14 ölü

        İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 14 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 06:05 Güncelleme: 14.05.2024 - 06:05
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        İsrail Gazze'de bir evi vurdu: 14 ölü
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        İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 3 katlı bir evi bombaladığı belirtildi.

        AA'nın Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, İsrail'in söz konusu eve düzenlediği hava saldırısı sonucu aralarında çocukların da olduğu 14 sivil öldü, onlarca kişi yaralandı. İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde de bir evi bombaladığı ifade edildi.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentini topçu atışlarıyla hedef aldığı vurgulanan haberde, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik topçu atışlarının da gece boyu sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 91 Filistinli öldürüldü, 78 bin 827 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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