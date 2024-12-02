İsrail Gazze'de saldırılarını sürdürüyor

İsrail'in Gazze'de sivil alanlara yönelik saldırıları sürüyor. Belli kamplarda yoğunlaşan sivil nüfus saldırılara maruz kalıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun 60 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyine kara, hava ve denizden yoğun saldırılarını sürdürdüğü" ifade edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıların "Cibaliya Kampı, Cibaliya el-Beled, Cibaliya el-Nezle, Beyt Hanun kenti, Beyt Lahiya, Beyt Lahiya projesi ve bu bölgelerin çevresini" hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: REKLAM "Son 60 gündür aralıksız devam eden İsrail saldırıları sonucu 3 bin 700 kişi şehit oldu ya da kayboldu. Bunlardan 2 bin 400'ünün defin işlemleri yapıldı. Ayrıca saldırılarda 10 bin kişi yaralandı ve 1750 kişi de İsrail güçleri tarafından alıkonuldu."

Gazze'nin kuzeyinde sivil savunma ile ilk yardım ekiplerinin çalışmalarına engel olan İsrail ordusunun, bölgedeki sağlık sektörü, hastaneler, su şebekesi, kanalizasyon ve yol gibi tüm alt yapıyı tahrip ettiği ve böylece kentteki insani krizi büyüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinin kelimenin tam anlamıyla bir felakete uğradığı" ifade edildi.

Bölgedeki görgü tanıklarından aktarılan bilgilere yer verilen açıklamada, kuzeyde yollarda yaklaşık iki aydır kaldırılmamış 500 ila 650 cenazenin bulunduğu kaydedildi. Görgü tanıkları, yollardaki cenazelerin sokak köpekleri tarafından parçalandığını, kimliği belirlenemeyecek hale gelen cansız bedenlerden geriye sadece kemiklerin kaldığını aktardı.