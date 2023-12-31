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        İsrail, Gazze'den 5 tugayını geri çekiyor

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgalinde savaşan 5 tugayını geri çekme kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 22:37 Güncelleme: 31.12.2023 - 22:37
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        İsrail, Gazze'den 5 tugayını geri çekiyor
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        İsrail ordu radyosunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki durum ve çatışmaların gelişimi üzerine yapılan değerlendirmeye göre ordu, Gazze’deki kara savaşından 5 muharip tugayı terhis etmeye karar verdi." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, terhis edilen tugayların, 551.Yedek Tugayı, 14.Tugay ve üç eğitim tugayı olduğu aktarıldı.

        İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu, 21 Aralık’ta, Golani Tugayı’na mensup birliklerin ağır kayıplar vermesinin ardından Gazze Şeridi’nden dinlenmek için çekildiğini duyurmuştu.

        İsrail ordusu verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 İsrail askeri öldürüldü.

        İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

        Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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