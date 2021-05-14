İsrail, Gazze'den gönderilen bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

AA

İsrail ordusu Gazze'den gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına bir İHA gönderildiği ve hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Bu, İsrail'in, 12 Mayıs Çarşamba gününden bu yana Gazze'den gönderildiğini açıkladığı 4'üncü İHA oldu.

- Gazze'ye 40 dakikada 450 füze atıldı

İsrail, ayrıca Gazze'ye dün gece 160 uçağın, 40 dakikada 450 füze attığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece yarısından itibaren, 6 hava üssünden kalkan 160 uçak Gazze'deki 150 hedefe 40 dakikada 450 füze attı." ifadelerini kullandı.

- Filistin direniş grupları İsrail'in saldırılarına karşılık verdi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Nir Oz beldesindeki kimya fabrikasının Şihab İHA'sıyla hedef alındığını belirtti.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de Gazze yakınlarındaki bir İsrail mevzisine havan topu attığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün İsrail saldırılarında 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a çıktığı ifade edildi.