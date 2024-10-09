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        Haberler Dünya İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneye saldırdı: 16 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneye saldırdı: 16 kişi öldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu El-Yemen es-Said Hastanesi bölgesine düzenlediği bombardımanda 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:18 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:18
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        İsrail, Gazze'de hastane vurdu
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        Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya'daki El-Yemen es-Said Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Ebu Safiye, İsrail bombardımanında sivillerin yanarak can verdiğini aktardı.

        Saldırıya ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hastane bölgesi yakınlarındaki çadırların da vurulduğu, aralarında çocukların da olduğu birçok Filistinlinin yanarak öldüğü görüldü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #gazze
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