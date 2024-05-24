İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyini vurdu: En az 10 ölü

İsrail ordusu, Gazze'deki Eş-Şabiye bölgesinde El-Eyyubi ailesinin evine saldırı düzenledi.

AA'nın Filistin haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı.

Gazze'nin Ed-Derac Mahallesi'nde bir binaya düzenlenen saldırıda da ölen ve yaralananlar oldu ancak sayıyla ilgili bilgiye ulaşılamadı. Hedef alınan bina yıkılırken saldırının etkisiyle bitişik binada yangın çıktı.

7 EKİM 2023 VE SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.