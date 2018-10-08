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İsrail, Gazze'ye saldırı hazırlığında!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabine üyelerine, Gazze Şeridi'ndeki insani koşulların iyileşmemesi halinde ordunun bölgeye yönelik bir askeri harekâta hazırlandığını söyledi.

08.10.2018 - 14:20 | Güncelleme: AA

İsrail'in "Kanal 2" televizyonunda yayınlanan habere göre, Netanyahu, Gazze'deki insani krizin İsrail için "tehdit oluşturduğu" imasında bulunarak Bakanlar Kurulu üyelerine "koşulların iyileşmemesi halinde ordunun Gazze'ye saldırmak için hazırlık yaptığını" belirtti.

Haberde Netanyahu'nun, "Gazze'deki huzursuzluğun azalması bizim için arzu edilir bir durumdur. Ancak bunun gerçekleşeceğinden emin değiliz. Dolayısıyla askeri olarak hazırlanıyoruz. Bu boş bir ifade değil." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "Gazze'ye para akışını durdurarak bölgeyi boğmaya çalışmakla" suçlamış ve "Ebu Mazın (Abbas) Gazze'ye para akışını durdurdu. Bu da içerideki insani durumun bozulmasına yol açtı ve Hamas'ı sınırdaki şiddeti tırmandırmaya sürükledi." diye konuşmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) yaklaşık 11 yıldır İsrail ablukası altında bulunan Gazze'de su, elektrik ve alt yapı hizmeti yoksunluğu nedeniyle yaşanan insani krizin bir felakete dönüşmemesi için bir takım projeleri hayata geçirmeye çalışıyor.

Başta Filistin olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden İsrail'e 11 yılı aşkın süredir sürdürdüğü Gazze ablukasına son vermesi için çağrılar yapılıyor.

Gazze'ye 2006'dan bu yana üç defa kapsamlı saldırı düzenleyen İsrail, son olarak 2014'te bölgeyi hedef almıştı.

İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün sürdürdüğü saldırılarda 2 bin 158 kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırılarda binlerce yapı tamamen yıkılırken, on binlerce bina da zarar görmüştü.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Orada petrol de yok Neyin peşindesiniz ?
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