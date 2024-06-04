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        Haberler Dünya İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den "Lübnan'a saldırıya hazırız" mesajı | Dış Haberler

        İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den "Lübnan'a saldırıya hazırız" mesajı

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana yaşanan gerilime işaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 23:23 Güncelleme: 04.06.2024 - 23:23
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        "Lübnan'a saldırıya hazırız" mesajı
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        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." dedi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halevi, ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bir bölgeyi ziyaret etti.

        Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana yaşanan gerilime işaret eden Halevi, Hizbullah'ın "ağır bedel ödediğini" savundu.

        Halevi, Hizbullah'ın son günlerde saldırılarını artırdığına işaret ederek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." ifadesini kullandı.

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

        Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

        *Haberin görseli İsrail Savunma Bakanlığı tarafından servis edilmiştir.

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