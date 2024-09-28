İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Meydan okumalarla dolu günler bizi bekliyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Kuzey Komutanlığı'ndaki durum değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, dün Beyrut'un merkezinde yerin altındaki karargaha düzenlenen saldırıyla Hizbullah lideri ile üst düzey başka yetkilileri öldürdüklerini kaydetti.

Halevi, "Nasrallah, İsrailli sivilleri keyfi bir şekilde öldürüyordu ve İsrail'i ortadan kaldırarak bu savaşı sona erdirmek istiyordu. Ancak biz onu öldürerek bu tehlikeyi ortadan kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın, silahlarını evlerin altına saklayarak sivilleri canlı kalkan haline getirdiğini ileri süren Halevi, "Hizbullah terör örgütünü" ortadan kaldırma çabalarını sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

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"Meydan okumalarla dolu günler bizi bekliyor ve İsrail ordusu tüm sahalarda saldırı ve müdaafaya hazır." diyen Halevi, "Hizbullah'ı yok etmek, İsrailli esirler ile ülkenin kuzeyinde ve güneyindekilerin evlerine dönmesi" gibi kendilerini bekleyen görevler olduğunu belirtti.

GALLANT NE DEDİ?

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yapılan suikastın, "İsrail tarihindeki en önemli operasyonlarından biri" olduğunu savundu.

İsrail ordusunun Nasrallah'a suikast düzenlediğini açıklaması ve Hizbullah’ın da Genel Sekreteri’nin öldüğünü doğrulamasının ardından yaptığı açıklamada Gallant, "İsrail ordusu, dün (cuma) İsrail devletinin tarihindeki en önemli suikast operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Bu operasyon, eli binlerce sivil ve askerimizin kanına bulaşmış katil Nasrallah ile uzun süredir devam eden hesabı kapattı." ifadelerini kullandı.