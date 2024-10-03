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        Haberler Dünya İsrail Genelkurmay Başkanı: Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyinde konumlamasına izin vermeyeceğiz | Dış Haberler

        İsrail Genelkurmay Başkanı: Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyinde konumlamasına izin vermeyeceğiz

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan-İsrail sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenleme başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 21:31 Güncelleme: 03.10.2024 - 21:46
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        'Hizbullah'a izin vermeyeceğiz'
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        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'ın Lübnan'ın İsrail sınırına yakın bölgelerde yeniden konuşlanmasına izin vermeyeceklerini savundu.

        Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin ülkenin kuzeyini ziyaret ettiği belirtildi.

        Halevi'nin, ziyareti kapsamında Lübnan'ın güneyinde karadan işgale katılan İsrail ordusundan tugayların komutanlarıyla durum değerlendirmesi yaptığı ifade edildi.

        Ziyaretin ardından görüntülü açıklama yapan Halevi, Hizbullah'a Lübnan'ın güneyinin yanı sıra Beyrut ve Bekaa Vadisi'nde "ağır darbe vurduklarını ve buna devam edeceklerini" ileri sürdü.

        Açıklamasında Halevi, "Hizbullah'ın gelecekte bu yerlerde (Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırına yakın bölgeler) konumlanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

        1 İSRAİL ASKERİ DAHA ÖLDÜ

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 1 yüzbaşının öldüğü belirtildi.

        Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 9'a yükseldi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hizbullah
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