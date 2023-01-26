Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan orduya 'teyakkuz' talimatı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskının ardından ordunun teyakkuz seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan orduya 'teyakkuz' talimatı
AA

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Halevi, Cenin'e düzenlenen baskını değerlendirmek üzere İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Orta Bölge Komutanı, Harekat Başkanı, Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü ile İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) temsilcilerin katıldığı bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, "İsrail güçlerinin, vatandaşlar ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlemeyi planlayan bir hücreyi çökertmek için bugün Cenin'de düzenlediği baskın" özetlendi.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin, ordunun teyakkuz seviyesinin yükseltilmesi ve muhtemel saldırılara karşı baskınların sürdürülmesi talimatı verdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin yılbaşından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateşlerde 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları greve gitti
DÜNYA Kuzey İrlanda'da grev
SOS ne anlama geliyor? Neden yardıma ihtiyacımız olduğunda SOS yazıyoruz?
DÜNYA Neden yardım için SOS yazıyoruz?
Son dakika: Alman büyükelçiden vize açıklaması: Bu bizim için öncelikli bir meseledir! - Güncel haberler
DÜNYA Alman büyükelçiden vize açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki
İngiltere ve Yeni Zelanda Başbakanlarından esprili paylaşımlar
DÜNYA İngiltere ve Yeni Zelanda Başbakanlarından esprili ...
NATO savunma bakanları 14 Şubat'ta toplanacak
DÜNYA NATO savunma bakanları 14 Şubat'ta toplanacak
Rusya'dan Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı
DÜNYA Rusya'dan Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı
Google Haritalar trafik durumunu nasıl biliyor? Aslında bilmiyor, biz söylüyoruz
DÜNYA Google Haritalar trafik durumunu nasıl biliyor?
Kremlin: Doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz
DÜNYA Kremlin: Doğrudan müdahil olma şeklinde ...
Bangkok'ta alarm: 'Evden çalışın, maske takın' uyarısı geldi
DÜNYA Bangkok'ta "Evden çalışın, maske takın" uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.