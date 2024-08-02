İsrail, gözaltına aldığı Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'yi serbest bıraktı

Sabri'nin avukatı Halid Zebarika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Sabri'yi serbest bıraktığını söyledi.

Zebarika, Sabri'ye 8 Ağustos'a kadar Aksa'ya giriş yasağı getirildiğini, bunun 6 ay daha uzatılma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

İsrail polisi, bugün, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına almıştı.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı.