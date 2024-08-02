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        Haberler Dünya İsrail, gözaltına aldığı Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'yi serbest bıraktı | Dış Haberler

        İsrail, gözaltına aldığı Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'yi serbest bıraktı

        İsrail'in İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua ettiği gerekçesiyle bugün gözaltına aldığı Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi 8 Ağustos'a kadar Aksa'ya giriş yasağı getirerek serbest bıraktığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 23:25 Güncelleme: 02.08.2024 - 23:25
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        Mescid-i Aksa İmamı serbest
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        Sabri'nin avukatı Halid Zebarika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Sabri'yi serbest bıraktığını söyledi.

        Zebarika, Sabri'ye 8 Ağustos'a kadar Aksa'ya giriş yasağı getirildiğini, bunun 6 ay daha uzatılma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

        İsrail polisi, bugün, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına almıştı.

        İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı.

        Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletmişti.

        İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri’yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

        İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya sürüyor.

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        #Şeyh İkrime Sabri
        #haberler
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