İsrail güçleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

AA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenledi.

İsrail güçleri baskınlarda Batı Şeria'da 7, Doğu Kudüs'te 7 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Nablus'ta yer alan Balata Mülteci Kampındaki gözaltı sırasında İsrail güçlerine patlayıcı madde atılması nedeniyle 2 askerin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.