İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 17 Filistinliyi gözaltına aldı

Şehirler arası yolculuk yasak mı?

AA

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda Doğu Kudüs'te 7, Batı Şeria'da da 10 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar aradında Beytüllahim'e bağlı El-Hıdır beldesinden 2 yaralı Filistinli gencin de bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.