İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 24 Filistinliyi gözaltına aldı

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AA

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlarında Batı Şeria'da 13, Doğu Kudüs'te de 11 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Doğu Kudüs'teki gözaltıların "Filistin yönetimine çalıştıkları" iddiasıyla gerçekleştiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.