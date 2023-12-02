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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail güçleri, Batı Şeriada "bıçaklı saldırı girişimi" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

        İsrail güçleri, Batı Şeriada "bıçaklı saldırı girişimi" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

        İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 19:23 Güncelleme: 02.12.2023 - 19:23
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        İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
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        İsrail ordusunun X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir Filistinlinin Nablus kenti yakınlarındaki kontrol noktasında İsrail yedek güçlerine yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü.

        İsrail güçlerinin söz konusu Filistinliye ateş açarak öldürdüğü belirtilen açıklamada, olayda İsrail güçlerinden yaralanan kimse olmadığı kaydedildi.

        Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail tarafıyla temas halinde olan Sivil İşler Heyeti kendilerine Nablus yakınlarındaki Tel kasabası civarında İsrail kurşunuyla vurulan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

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        7 KİŞİ GERÇEK MERMİYLE YARALANDI

        Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Nablus yakınlarındaki Beyta beldesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda kullanılan gerçek mermiyle 7 kişi yaralandı.

        İsrail güçlerinin gazla müdahalesi sırasında biri 5 aylık bir bebek diğeri 2 yaşında bir çocuk olmak üzere 27 kişi atılan biber gazından etkilendi.

        Yaralıların tamamı hastanede tedavi altına alındı.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 250'ye yükseldi.

        Filistin Esirler Cemiyetinden bugün yapılan açıklamada İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 415'e çıktığı kaydedilmişti.

        İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.

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        #İsrail güçleri
        #Batı Şeria
        #haberler
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