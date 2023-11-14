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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail güçleri Batı Şeria’da Yaser Arafat'a ait anıtları yıktı

        İsrail güçleri Batı Şeria’da Yaser Arafat'a ait anıtları yıktı

        Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ederken, Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürüyor. İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Filistin'in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ait anıtları buldozerle yıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:22 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:33
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        Arafat'ın anıtlarını yıktılar
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        İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Filistin’in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ait anıtları buldozerle yıktı.

        İsrail, Gazze Şeridi’ni vurmaya devam ederken, Batı Şeria’da da Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürüyor.

        Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Tulkarem Mülteci Kampı’nın girişinde bulunan Filistin’in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ait anıtlar İsrail güçleri tarafından buldozerle yıkıldı. Anıtların yıkımına dair herhangi bir neden gösterilmedi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #yaser arafat anıtları
        #İsrail güçleri
        #haberler
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