İsrail güçleri biri gazeteci 37 Filistinliyi gözaltına aldı

AA

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenledi.

İsrail güçleri baskınlarda Batı Şeria'da 20, Doğu Kudüs'te 17 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldı.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında Filistinli gazeteci Tarık Ebu Zaid'in de bulunduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.