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        Haberler Dünya İsrail güçleri Cenin'de 2 hastaneyi kuşattı - Öne çıkan haberler

        İsrail güçleri Cenin'de 2 hastaneyi kuşattı

        İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 hastanenin çevresini kuşatarak 2 Filistinliyi yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 21:29 Güncelleme: 25.11.2023 - 21:59
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        Cenin'de 2 hastane kuşatıldı
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        Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Cenin'in çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

        Haberde, İsrail askerlerinin kentteki Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi), İbni Sina Hastanesi, Filistin Kızılay Merkezi ile Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldığı aktarıldı.

        Bazı binaların çatılarında keskin nişancıların konuşlandığı, kent üzerinde keşif uçaklarıyla yoğun uçuşlar yapıldığı ifade edildi.

        İsrail askerlerinin, Cenin Devlet Hastanesi çevresinde 3 Filistinli genci ateşli silahla yaraladığı, gençlerden 2'sinin karnından, birinin bacağından yaralandığı belirtildi.

        Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastaneyi kuşatarak girişleri kapattığını ve yaralıların hastaneye girişini engellediğini söyledi.

        Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından, Cenin Mülteci Kampı çevresinde İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında silahlı çatışma yaşandığı aktarıldı.

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        #İsrail güçleri
        #Cenin hastane
        #haberler
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