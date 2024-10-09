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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail güçleri Gazze'de son 24 saatte 57 Filistinliyi öldürdü | Dış Haberler

        İsrail güçleri Gazze'de son 24 saatte 57 Filistinliyi öldürdü

        İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 04:42 Güncelleme: 09.10.2024 - 04:42
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        İsrail güçleri Gazze'de son 24 saatte 57 Filistinliyi öldürdü
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        Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Basal'ın açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği 6 hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze ilinde ise İsrail ordusunun düzenlediği 2 saldırıda 2 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta da İsrail'in çok sayıda hava saldırısında 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı. AA'nın haberine göre; Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail'in saldırılarında öldürülen 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

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        #gazze
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