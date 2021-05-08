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İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'dan dönen onlarca genci Kalandiya kontrol noktasında gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalandiya kontrol noktasında onlarca Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'dan dönen onlarca genci Kalandiya kontrol noktasında gözaltına aldı
İsrail onlarca Filistinli genci gözaltına aldı
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AA

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'dan dönen Filistinlilerin kimliklerini inceledikten sonra onlarcasını gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin ayrıca, bazı gençleri gözaltı öncesi darp ettiği ifade edildi.

İsrail güçleri, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla Filistinlilere saldırmıştı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği duyurulmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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