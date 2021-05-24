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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İsrail güçlerinin Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti: Biden'dan açıklama!
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İsrail güçlerinin Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti: ABD Başkanı Biden'dan açıklama!

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle ateş açtığı bir Filistinli yaşamını yitirdi, 2 İsrailli yaralandı. Saldırı açıklamalarının ardından ABD Başkanı Joe Biden ise sosyal medya hesabından, "Yahudi yerleşim yerlerine son zamanlarda yapılan saldırılar kabul edilemez ve bu saldırılar durmalıdır. Ülkemde ve yurt dışında bu nefretçi yaklaşımı kınıyorum." mesajını paylaştı

SON DAKİKA: İsrail güçlerinin Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti: Biden'dan açıklama!
İsrail güçleri Kudüs'te ateş açtı: Biden'dan açıklama!
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AA / HABERTURK.COM

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle ateş açtığı bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki İsrail Polisi Emniyet Müdürlüğü yakınlarında İsraillilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada "eylemi gerçekleştiren kişinin açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildiği" ifade edilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan saldırı açıklamalarının yapılmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Biden, "Yahudi yerleşim yerlerine son zamanlarda yapılan saldırılar kabul edilemez ve bu saldırılar durmalıdır. Ülkemde ve yurt dışında bu nefretçi yaklaşımı kınıyorum. Nefrete yer vermemek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

2 İSRAİLLİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, bölgede gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 İsraillinin yaralandığı, olay yerinde yapılan tıbbi müdahalenin ardından yaralıların hastaneye nakledildiği ifade edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır yaralı olduğu kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan haberde de İsrail polisinin ateş açtığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, bıçaklı saldırıya uğrayan 2 İsrailliden birinin asker olduğu aktarıldı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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