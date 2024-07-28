İsrail, 'güvenli bölge'yi boşaltmalarını istedi

İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli" ilan ettiği bölgede "operasyon düzenleneceğini" açıklayarak Filistinlilerin derhal bölgeyi boşaltmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze kent merkezinde Eş-Şüheda ile el-Bureyc bölgelerinde daha önce "güvenli" bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan alanı daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istedi.

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