İsrail, Hamas tünellerine su pompaladı İsrail ordusu Gazze'deki bazı Hamas tünellerini deniz suyu basarak imha ettiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail ordusu savaş sırasında Hamas'ın Gazze'de açtığı tünellere büyük miktarlarda deniz suyu kanalize ederek Gazze Şeridi'ndeki yeraltı terörist altyapısını etkisiz hale getirdi" denildi.

Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir." ifadelerine yer verildi.