İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular açlık grevine başladı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında son iki gündür Rimon Cezaevi'nde uzun saatler süren diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre heyet, güneydeki Ktziot ile Rimon hapishanelerinde yaklaşık 150 Filistinli tutuklunun, "Onur Savaşı 2" ismiyle düzenlenen tepki faaliyetleri kapsamında süresiz açlık grevine başladığını aktardı.

İsrail Cezaevleri İdaresi'nin inatçı tavrı nedeniyle çıkmaz bir yola girildiğine işaret edilen açıklamada, devam edecek tepkilerin ilerleyen günlerde diğer hapishanelerde de açlık grevlerine neden olabileceği ifade edildi.

Heyet, Cezaevi İdaresi'nin, tutukluların cep telefonu sinyalini kesici cihazların kaldırılması, Gazze'deki tutuklular için aile ziyaretlerinin yeniden başlaması, genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanması, baskın operasyonlarının sonlandırılması ve tıbbi ihmallerin sona ermesi gibi taleplerini yanıtsız bıraktığını kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli tutuklular, kendilerine yönelik işlenen hak ihlallerinin durdurulması çerçevesinde hapishane yönetimi yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bu akşamdan itibaren süresiz açlık grevine başladı." dedi.

Filistinli tutukluların, İsrail Cezaevleri İdaresi'nin vaatlerini yerine getirmesi konusundaki beklentisine işaret eden Faris, "Tutukluların, mutabık kalınan taahhütlere ulaşamadığı görülüyor. Bu nedenle de grev yapıldı." diye konuştu.

Filistinli tutuklular, dün İsrail Cezaevi İdaresi'yle görüşmelerde ilerleme kaydedildiği gerekçesiyle açlık grevi kararını ertelemişti.

İsrail hapishanelerinde sinyal kesici cihaz yerleştirilmesi gibi Filistinli tutuklulara karşı yapılan uygulamalar nedeniyle 2019'un başından bu yana gerginlik yaşanıyor. Filistinli tutuklular, sinyal kesici jammer cihazlarının, sağlık durumlarında ciddi olumsuz etkilere yol açtığını ifade ediyor.