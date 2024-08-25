İsrail heyeti, Hizbullah ile yaşanan gerilime rağmen esir takası müzakereleri için Mısır'a gidecek

İsrail heyetinin bu sabah Lübnan Hizbullahı ile yaşanan gerilime rağmen Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılacak müzakerelere katılmak amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Kahire'deki müzakerelere dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ın da aralarında bulunduğu İsrail heyetinin katılacağı belirtildi.

Hizbullah ile yaşanan gerilime rağmen Barnea ve Bar'ın da aralarında olduğu heyetin ilerleyen saatlerde Kahire'ye hareket edeceği kaydedildi.