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        Haberler Dünya İsrail: Hizbullah geri adım atmazsa bedelini Lübnan ödeyecek

        İsrail: Hizbullah geri adım atmazsa bedelini Lübnan ödeyecek

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın İsrail sınırındaki çatışmalardan geri adım atmaması halinde bunun bedelini tüm Lübnan'ın ödeyeceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 22:21 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:21
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        İsrail'den Lübnan'a tehdit
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        İsrail Dışişleri Bakanlığından, Katz ile İsrail'e resmi ziyarette bulunan İngiliz mevkidaşı David Cameron görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada İsrail Dışişleri Bakanının, "İran'a ve bölgede uzanan kollarına karşı hamle yapmaktan çekinmeyeceğiz. Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek." ifadelerine yer verildi.

        Katz, İsrail'in "Hamas'ı yok etmek ve İsrailli esirlerin tamamının geri getirilmesi konusunda kararlı" olduğunu yineledi.

        İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Katar'a yapacağı ziyaret öncesinde İsrailli esirlerin serbest bırakılması için nüfuzunu kullanmasını talep eden Katz, mevkidaşından Katar'a bu konuda çabalaması için baskı yapmasını istedi.

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        Katz ve Cameron'un Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle de görüştükleri kaydedildi.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Cameron ile Batı Kudüs'teki ofisinde görüştüğü bildirildi.

        İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın bu hafta bölgedeki üst düzey liderlerle yürüteceği temaslarda Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması, esirlerin serbest kalması ve sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese ulaşılmasına odaklanacağı belirtilmişti.

        Açıklamada, Cameron'ın İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüşerek Gazze'ye insani yardımların hızla önemli ölçüde artırılması çağrısında bulunacağı ve ülkesinin, yüksek sivil kayıp sayısından duyduğu endişeyi ileteceği kaydedilmişti.

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