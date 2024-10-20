İsrail, Hizbullah'ı yok ettiklerini iddia etti

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, Lübnan sınırında 98. Tümen Komutanı ve üst düzey yetkililerle bölgedeki durumu ele aldı.

Lübnan'a saldırı düzenleyen İsrail askerlerine hitaben Gallant, "Sadece düşmanı (Hizbullah) yenmiyoruz aynı zamanda tünelleri, cephanelikleri ve saldırı altyapılarını imha ederek onları yok ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gallant, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik işgal girişimini, "Hizbullah'ın İsrail yerleşimlerine saldırı düzenlemek için kullandığı yerlerde artık İsrail askerleri var." sözleriyle savundu.

Temel hedefin bölgedeki Hizbullah altyapısının ortadan kaldırılması olduğunu öne süren Gallant, İsrail ordusunun bölgede "hala tamamlaması gereken görevlerinin olduğunu" ileri sürdü. REKLAM İSRAİL’İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 448 KİŞİ ÖLDÜ Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 448 kişi öldü, 11 bin 472 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.