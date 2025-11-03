"İsrail ile müzakereden başka seçenek yok"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, diyalog ve diplomasinin ulusal çıkarların korunmasında tek yol olduğunu belirterek, ülkesinin İsrail ile müzakereden başka seçeneği bulunmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bazı heyet temsilcilerini kabul etti.

Avn burada yaptığı konuşmada, hükümetin göreve geldiği günden bu yana temel reformları hayata geçirmek için çalıştığını dile getirerek, "Ekonomik göstergeler son derece olumlu. Bu yılın sonunda büyümenin yüzde 5'e ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Bölgesel ilişkiler konusuna da değinen Avn, Lübnan'ın Suriye ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesine olumlu yaklaştığını vurgulayarak, iki ülke arasında sınır belirleme ve Suriyeli mültecilerin dönüşü için ortak komitelerin kurulması konusunda "ciddi niyetlerin" olduğuna işaret etti.

İsrail ile müzakereler konunda ise Avn, diyalog ve diplomasinin ulusal çıkarların korunmasında tek yol olduğunun altını çizerek, "Lübnan'ın müzakereden başka seçeneği yok." değerlendirmesinde bulundu.