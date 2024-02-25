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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in 142 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi

        İsrail'in 142 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi

        İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 86 artarak 29 bin 692'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 13:30 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:30
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        Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi
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        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 142 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenledi. Saldırıda hedef alınan ev ve çevresindeki yapılar hasar gördü. Bölge sakini Filistinliler, saldırı sonrası hasar gören evi inceledi. (AA)
        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenledi. Saldırıda hedef alınan ev ve çevresindeki yapılar hasar gördü. Bölge sakini Filistinliler, saldırı sonrası hasar gören evi inceledi. (AA)

        İsrail'in son 24 saatte 86 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29 bin 692'ye yükseldiği aktarıldı.

        Son saldırılarda 131 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 879'a çıktığı kaydedildi.

        İsrail'in yoğun şekilde saldırılar düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Deyr Balah kentinde Filistinliler, derme çatma çadırlarda kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. (AA)
        İsrail'in yoğun şekilde saldırılar düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Deyr Balah kentinde Filistinliler, derme çatma çadırlarda kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. (AA)

        Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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        #gazze
        #israil

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