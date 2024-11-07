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        Haberler Dünya İsrail'in 398 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 469'a yükseldi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Gazze'de can kaybı 43 bin 469'a yükseldi

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 78 artarak 43 bin 469'a çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:32 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:32
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        Gazze'de can kaybı 43 bin 469'a yükseldi
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        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 398 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

        İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 78 kişinin hayatını kaybettiği, 214 kişinin yaralandığı belirtildi.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 469'a, yaralı sayısının da 102 bin 561'e yükseldiği kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #israil
        #gazze
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