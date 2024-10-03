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        Haberler Dünya İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1928 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1928 kişi öldü

        İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1928 kişinin öldüğü, 9 bin 290 kişinin yaralandığı, 1 milyon 200 bin kişinin ise bombardımanlar nedeniyle yerinden edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 00:46 Güncelleme: 03.10.2024 - 00:46
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        Lübnan saldırılarının bilançosu ne?
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        Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenler, yaralananlar ve saldırılar nedeniyle yerinden edilenlere ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, son iki gün içinde çoğunluğu güney bölgeler ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi olmak üzere Lübnan'ın çeşitli noktalarına yaklaşık 134 hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

        İsrail saldırıları nedeniyle 8 Ekim'den bu yana 1 milyon 200 bin kişinin yerinden, bu kişilerden 160 bin 200'ünün sığınma merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.

        Son 24 saatte İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 55 kişinin daha hayatını kaybettiği, 156 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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        Yaşanan son kayıplarla birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1928, yaralı sayısının da 9 bin 290 olduğu bildirildi.

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan-İsrail sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

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