        İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı | Dış Haberler

        İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı

        Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu bir grup Türk vatandaşı, Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere Batı Şeria'daki sınır kapısına ulaştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli de 14 Türk vatandaşının Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktığını açıkladı

        Giriş: 07.10.2025 - 10:50 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:50
        İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları yolda
        İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu bir grup Türk vatandaşı, Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere Batı Şeria'daki sınır kapısına ulaştı.

        Aktivistler, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü geçişine getirildi.

        İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nde tutulan aktivistleri taşıyan cezaevi nakil araçları, sınır kapısına doğru geçiş yaptı.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14'ü bu sabah karayoluyla Ürdün'e geçtiler.

        Amman'dan havayoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye'ye dönmüş olacak." açıklamasında bulundu.

        İSRAİL 480 AKTİVİSTİ YASA DIŞI OLARAK ALIKOYMUŞTU

        İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkoymuştu.

        Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti. Pazar günü de 29 aktivist İspanya'ya, pazartesi ise 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya'ya gönderilmişti.

        KÜRESEL SUMUD FİLOSU

        İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

        Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

        Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

