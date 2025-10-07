İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu bir grup Türk vatandaşı, Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere Batı Şeria'daki sınır kapısına ulaştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli de 14 Türk vatandaşının Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktığını açıkladı

Giriş: 07.10.2025 - 10:50 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:50

