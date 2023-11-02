Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Bureyc Mülteci Kampını bombalaması sonucu 15 Filistinli öldü

        İsrail'in Bureyc Mülteci Kampını bombalaması sonucu 15 Filistinli öldü

        İsrail'in birçok evin bulunduğu yerleşim alanına saldırısıyla ilgili bilgi veren Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in Bureyc Kampı'ndaki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu 15 cansız bedene ulaştığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:39 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail saldırısında 15 Filistinli öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı hava saldırısında 15 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

        Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in birçok evin bulunduğu yerleşim alanına saldırısına ilişkin bilgi verdi.

        Sivil savunma ekiplerinin İsrail'in Bureyc Kampı'ndaki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu 15 cansız bedene ulaştığını kaydeden Basal, onlarca kişinin yaralandığını aktardı.

        Basal, evlerin enkazı altında çok sayıda kişinin olduğunu, ekiplerin onları kurtarmak için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Bureyc Kampı'ndaki evleri yerle bir etti. Bölge sakinleri, hasarın çok büyük olduğunu ifade ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gazze
        #haberler
        #Mahmud Basal
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?