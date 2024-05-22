İsrail'in Cenin'deki saldırılarında can kaybı 8'e yükseldi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılayın ambulans ekiplerinin Cenin Mülteci Kampı'nın El-Hedef bölgesinde İsrail'in saldırısında ölen bir kişiye ulaşmayı başardığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, ölen Filistinlinin cenazesini hastaneye götürürken ambulansı alıkoyduğu belirtilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 8'e yükseldiğini doğruladı. AA'nın haberine göre; söz konusu saldırılarda 21 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.