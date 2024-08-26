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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'de 1 subayı daha çatışmada öldü | Dış Haberler

        İsrail Gazze'de 1 subayının daha öldüğünü duyurdu

        İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 subayının daha öldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 00:59 Güncelleme: 26.08.2024 - 01:00
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        İsrail'in Gazze'de 1 subayı daha çatışmada öldü
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        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 9207. Tugaydan 36 yaşındaki yedek subay Shlomo Yehonatan Hazut'un, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

        AA'nın haberine göre; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 338'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 702'ye yükseldi.

        Ordu verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı, 2 bin 254'ü Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarında olmak üzere 4 bin 387'ye ulaştı.

        İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri ölü ve yaralı sayısına ilişkin gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
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