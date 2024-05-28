İsrail'in Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması teklifini aracılara ilettiği bildirildi

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'a göre, müzakerelerin gelecek hafta Katar'ın başkenti Doha'da başlaması bekleniyor.

İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı Haberi Görüntüle

KAN, müzakerelere katılan yabancı tarafların "İsrail'in Refah'ta askeri faaliyetlerini genişletmesinin müzakereleri zorlaştıracağı" uyarısında bulunduğunu aktardı.

Haberde sunulan teklifin ayrıntılarına dair bilgi verilmezken, Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerde aracı pozisyonunda olan Mısır ve Katar'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

HAMAS ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

REKLAM Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı. İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti. İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.