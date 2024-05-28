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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması teklifini aracılara ilettiği bildirildi

        İsrail'in Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması teklifini aracılara ilettiği bildirildi

        İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için teklifini Mısır ve Katarlı aracılara ilettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:51 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:51
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        İsrail ateşkes müzakerelerine geri dönecek
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        İsrail resmi televizyon kanalı KAN'a göre, müzakerelerin gelecek hafta Katar'ın başkenti Doha'da başlaması bekleniyor.

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        KAN, müzakerelere katılan yabancı tarafların "İsrail'in Refah'ta askeri faaliyetlerini genişletmesinin müzakereleri zorlaştıracağı" uyarısında bulunduğunu aktardı.

        Haberde sunulan teklifin ayrıntılarına dair bilgi verilmezken, Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerde aracı pozisyonunda olan Mısır ve Katar'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

        HAMAS ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

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        Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

        İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

        İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine de yeniden karadan saldırı başlatmıştı.

        İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu, 6 Haziran'a kadar savaşa ve sonrasında Gazze'nin idaresine ilişkin bir strateji açıklamazsa partisiyle koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 binden fazlası çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 binden fazla Filistinli öldürüldü, en az 79 bin Filistinli yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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